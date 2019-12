Icardi: “Mi sento molto bene al PSG, voglio dimostrare cosa so fare”

Mauro Icardi ha parlato utilizzando i canali ufficiali del PSG; l’attaccante argentino, ex Inter, si è espresso su come si sta trovando nel club parigino.

A quanto pare Icardi è felice al PSG e non sembra pentirsi della scelta fatta. Ne ha parlato ai canali ufficiali del club, sottolineando anche il fatto di come si sta trovando con i compagni di reparto.

Di seguito le sue parole:

“A cinque mesi dal mio arrivo al Paris Saint-Germain posso dire di sentirmi molto bene. Sono arrivato qui con la grande voglia di dimostrare cosa so fare e per il momento le cose funzionano piuttosto bene.

Non appena ho avuto l’opportunità di giocare, ho parlato con i miei compagni di squadra. Sia per dire loro cosa avrei potuto fare sul campo, sia su come avrei potuto aiutarli con i miei movimenti.

C’è subito stata una buona comunicazione con loro e questo ha contribuito a rendere più rapido il mio adattamento nel club.“

Comments

comments