Basile: “Sediolini? Se si perde troppo tempo salta tutto. Deciso per il multicolore”

Gianluca Basile, commissario delle Universiadi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Sapete già tutto quanto successo ieri. Ci stiamo organizzando, ora dobbiamo prendere delle decisioni e ci sono varie opinioni, ma dobbiamo decidere ed entro questa settimana vorremmo chiudere. Stiamo cercando di andare avanti, ma la soluzione deve essere comune a tutti gli attori per cui proporremo delle soluzioni.

Se non si scelgono i sediolini è difficile ordinarli ed installarli. Per legge abbiamo bisogno di un determinato tempo da rispettare e non appena avremo certezza, usciremo con un crono-programma definitivo. Vorremmo installarli tutti entro il 3 luglio, poi se impiegheremo molto tempo a prendere una decisione è chiaro che slitterà tutto. Non abbiamo ancora capito da quale zona dello stadio iniziare ad installare i sediolini. Stiamo lavorando sul sediolini colorati: i Comune è partito da un progetto tutto azzurro, ma ieri ha dato l’ok per il multicolore. La Dacia Arena ha dimensioni diverse dal San Paolo per cui non può essere quello il modello. L’anello superiore sarà di più colori e di diverse gradazioni”.

