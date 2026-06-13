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Calciomercato Napoli: il calciatore ha già comunicato la sua volontà

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Secondo quanto riportato da Sky sono previsti nuovi contatti tra il Napoli e Mario Gila.

Il difensore ha già fatto sapere a Gennaro Gattuso di non voler rimanere in biancoceleste,

perciò la situazione è delicata:

lo spagnolo ha ancora un anno di contratto.

Non c’è ancora l’accordo con il Napoli, ma gli azzurri proveranno a stringere in settimana,

per poi presentare un’offerta alla Lazio, che vorrebbe tenerlo fino alla scadenza del contratto,

però, il rischio che il club biancoceleste possa venderlo è concreto causa mercato a saldo zero.

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