Calciomercato Napoli: il calciatore ha già comunicato la sua volontà

Secondo quanto riportato da Sky sono previsti nuovi contatti tra il Napoli e Mario Gila.
Il difensore ha già fatto sapere a Gennaro Gattuso di non voler rimanere in biancoceleste,
perciò la situazione è delicata:
lo spagnolo ha ancora un anno di contratto.
Non c’è ancora l’accordo con il Napoli, ma gli azzurri proveranno a stringere in settimana,
per poi presentare un’offerta alla Lazio, che vorrebbe tenerlo fino alla scadenza del contratto,
però, il rischio che il club biancoceleste possa venderlo è concreto causa mercato a saldo zero.