Bayern Monaco e Benfica per il titolo, dalla Spagna può arrivare una buona notizia per la Champions del Napoli

Cala il sipario su alcuni campionati europei. Dalla Germania e dal Portogallo dove il titolo è ancora vacante, alla Spagna che potrebbe regalare una gioia Champions al Napoli.

Bundesliga. Nell’ultima giornata il Bayern Monaco in casa con il Francoforte ancora in lotta per un posto in Champions prova a difendere i due punti di vantaggio sul Borussia Dortmund che rischia sul campo del Borussia Moenchengladbach anche lui in lotta per un posto in Champions.

Primeira Liga. Ultima giornata con il Benfica primo con 84 punti che ospita il Santa Clara e il Porto secondo con 82 punti che invece affronta in casa lo Sporting Lisbona. Chi vince il campionato va ai gironi di Champions la seconda deve passare per i preliminari.

Liga. Barcellona campione, Atletico Madrid secondo e Real Madrid terzo. Nell’ultima giornata manca da assegnare il quarto posto utile per accedere ai gironi della prossima Champions League. In lotta Valencia (punti 58 in trasferta con il Valladolid), Getafe (punti 58 ospita il Villareal) e il Siviglia (punti 56 ospita il Bilbao).

Se dovesse spuntarla una tra Valencia e Getafe il Napoli passerebbe ufficialmente in seconda fascia nei sorteggi dei gironi eliminatori della prossima Champions League.

