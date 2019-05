Ceferin: “Nessun cambiamento delle coppe europee che danneggia il calcio europeo”

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin a Budapest alla vigilia della finale di Champions League femminile tra OL e Barcellona, ha incontrato i 55 presidenti delle Federazioni continentali. Per l’Italia era presente Gabriele Gravina.

Durante l’incontro si è discusso delle modifiche ai format delle coppe europee che tanto preoccupano le Leghe dei campionati nazionali europei.

Ceferin ha rassicurato tutti: “E’ stato un incontro importante . Volevamo condividere con le nostre federazioni la visione su come dovranno essere le competizioni per club: le opinioni sono molte e differenziate, e ne terremo conto. Non accetteremo alcun cambiamento che possa danneggiare il calcio europeo. Sono soddisfatto dalla risposta positiva al processo di consultazione e all’unità di intenti tra le federazioni, la cui maggioranza riconosce la necessità di maggiori benefici alle nazioni più piccole”.

Ceferin ha ribadito alcuni punti fermi:

non si giocheranno i tornei Uefa nel fine settimana;

non ci saranno wild card o inviti per partecipare alle competizioni;

sarà salvaguardato il merito sportivo;

dal 2021 invece ci saranno tre Coppe: la Champions con 32 partecipanti; l’Europa League 1 con altre 32; e l’Europa League 2 con 64 squadre.

