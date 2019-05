Bellinazzo: “Aggiotaggio questione di speculazione. Quanto vale il Napoli? Tanto, ma ADL non è intenzionato a venderlo”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore.

“Trattandosi di un club quotato le notizie andrebbero verificate, è evidente che se si danno alcune informazioni sul mercato, esso agisce in positivo o in negativo e c’è chi può speculare vendendo nei tempi giusti. La notizia, palesemente falsa, del passaggio di Guardiola per tutto quel denaro, ha causato questo strano evento d’aggiotaggio. Penso che terzi abbiamo speculato sulla situazione. La Juventus non c’entra nulla, il problema è che i meccanismi di borsa dei club si conoscono. C’è grande volatilità su questi titoli, basta poco per farli schizzare o ribassare notevolmente. Reduci dall’acquisto di Ronaldo, qualcuno ci ha giocato, ma penso sia infondato. Non dico che la Juve non abbia mai pensato a Guardiola, però è evidente che non si tratta di un affare realizzabile quest’anno. Quanto vale il Napoli? E’ evidente che il club ha un valore chiaramente importante, probabilmente la metà di quest’offerta di cui si vocifera di 900 milioni. Il problema del Napoli, al di là della volontà di De Laurentiis, sarà quando il Bari accederà in Serie A. A meno che non cambieranno le regole, due club in Serie A, non possono avere lo stesso proprietario, quindi bisogna capire l’intenzione del presidente”.

