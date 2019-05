Iezzo su Quagliarella: “Nel Napoli sarebbe di nuovo capocannoniere”

Gennaro Iezzo è intervenuto su Radio Kiss Kiss e ha parlato del possibile ritorno di Fabio Quagliarella in azzurro e su come potrebbe incidere.

A Radio Kiss Kiss è intervenuto Gennaro Iezzo, che non ha dubbi sul fatto che Fabio Quagliarella possa fare molto bene nel Napoli. Per lui, addirittura, sarebbe di nuovo capocannoniere vista la mole di occasioni che riesce a creare la squadra di Ancelotti.

Di seguito le sue parole:

“Per uno che è abituato a far gol come lui, l’età non conta. In una squadra poi come il Napoli che crea occasioni da gol a volontà, lui può fare il capocannoniere ogni anno.

Tatticamente può fare sia la prima che la seconda punta, può giocare lì davanti o anche con Milik di fianco, usa entrambi i piedi, ha tiro da fuori che al Napoli manca. Sarebbe l’ideale.“

Comments

comments