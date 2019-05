Benatia: “Juve? Via per colpa di Allegri. Non volevo più giocare con questo allenatore”

Mehdi Benatia torna a parlare del suo addio alla Juventus. Il difensore, ora in Qatar all’Al-Duhail, in un’intervista a Yahoo Sport ha svelato.

“Quando ho saputo del ritorno di Bonucci sono subito andato a parlare con Allegri, che mi disse di non preoccuparmi perché io e Chiellini eravamo titolari e Bonucci doveva riprendersi il suo posto. Ma poi non ho più giocato e l’ho presa molto male. Sono andato a parlare con la società e le ho comunicato che non volevo più giocare con questo allenatore. I miei compagni hanno provato a farmi cambiare idea, ma avevo deciso di non rinnovare anche se nelle settimane precedenti avevo iniziato a cercare casa a Torino perché pensavo di chiudere la mia carriera alla Juventus. Quindi ho deciso di andare via dall’Europa per provare una nuova esperienza con la mia famiglia”.

