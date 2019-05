La Roma punta forte su Gian Piero Gasperini, autore di una splendida stagione sulla panchina dell’Atalanta.

Come riporta Radio Radio, dovrebbe essere l’attuale tecnico dell’Atalanta il futuro allenatore giallorosso. Ieri era in città per la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio 2-0, ma con un destino che sembra portarlo nuovamente nella Capitale.

Comments

comments