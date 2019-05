Bennacer, oltre al Napoli spunta l’interesse dell’Arsenal

La grande stagione disputata da Ismael Bennacer, centrocampista dell’Empoli, non è passata inosservata, e gli è valsa la stima di parecchi club in giro per l’Europa.

È noto, ormai, da tempo l’interesse nei suoi confronti da parte del Napoli, alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche, e del Torino. Al momento, secondo la Gazzetta dello Sport, servirebbero 12 milioni di euro per garantirsi le sue prestazioni ma è emerso anche un interessamento da parte dell’Arsenal, che potrebbe mettere a segno un affare in stile Torreira, scatenando, magari, un’asta per il cartellino di Bennacer.

