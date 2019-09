Biasin: “Il Napoli con Llorente ha tante possibilità in attacco”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Radio Marte dove ha parlato del Napoli di Ancelotti e si è soffermato ancora su Icardi.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli negli ultimi anni è arrivato avanti all’Inter per cui è gusto fare la corsa sui più bravi. Gli azzurri hanno fatto il necessario per saltare il castello, con l’arrivo di Llorente, Ancelotti ha tante possibilità nel reparto offensivo e questo significa che il Napoli ci prova seriamente.

Mi sento di dire che Icardi difficilmente vestirà ancora la maglia dell’Inter; lui ha sempre dimostrato di non voler dare fastidio all’Inter trasferendosi in una delle avversarie neroazzurre. Se riesce a fare bene non è escluso che venga riscattato dal PSG.

