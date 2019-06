Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato ai microfoni di Radio Crc soffermandosi sul mercato in casa Napoli e Inter:

“L’Inter cerca acquirenti per Icardi, è evidente. Quest’ultimo, però, vorrebbe restare a Milano: immagino un braccio di ferro molto lungo. In passato il Napoli l’ha cercato. L’attaccante non vuole lasciare l’Italia, quindi ci sono solo due piste: Juventus e gli azzurri. Nella testa dei dirigenti dell’Inter c’è uno scambio con Dybala”.

Comments

comments