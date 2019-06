Scozzafava: “Mondo del calcio troppo maschilista. Vedrei bene la coppia Milik-Icardi”

Monica Scozzafava è intervenuta in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC:

“Nel nostro paese spesso si elogia il calcio femminile in maniera ipocrita. Spero che questo interesse dimostrato per il prossimo Mondiale sia solo l’inizio. Quando parliamo di nazionali maschili parliamo di fortuna o sfortuna, nel mondo femminile no. Il calcio è maschilista, ci stupiamo se una donna fa una considerazione tecnica giusta. Vicenda Icardi? Non so se sia maschilismo verso Wanda Nara, ma è l’attaccante a sbagliare. E’ un ragazzo adulto, con un’autonomia di pensiero: se Wanda Nara fa quello che fa, è perchè Icardi glielo consente. Penso che Mauro abbia poca personalità. Al Napoli mi piacerebbe vederlo ma non venderei Milik. Ancelotti fa un gioco che va oltre lo schieramento, lascia spazio alle individualità, si adatta alle caratteristiche dei giocatori. Vedrei benissimo la coppia Milik-Icardi. Agli azzurri serve uno che fa gol. Allan al PSG? Non ne sono certa, ma se fosse vero sarebbe una cessione importante che consentirebbe di fare altri acquisti. Mazzarri? Persona molto sensibile e generosa”.

