Blasi: “Il Napoli ha tutto per vincere, ma serve più cinismo”

Manuele Blasi, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per dire la sua sul club azzurro.

“Il Napoli, se avesse vinto 4-0 in Champions contro il Genk, non avrebbe rubato nulla. È una grande squadra, ma a volte ha difficoltà in certe partite e non si riesce a capirne il motivo. Bisogna essere più cinici sotto porta se si vuole pensare di lottare per il campionato. Al momento è proprio questa la differenza con Inter e Juve, loro riescono a vincere partite in cui il Napoli fa difficoltà.

Elmas? Mi piace molto, ha grandissime qualità. Il Napoli ha una rosa fortissima, ha tutte le carte in regole per vincere. Tonali? È un giocatore di livello che diventerà tra i migliori centrocampisti italiani. Se si vuole vincere qualcosa però non si possono fare sempre discorsi a lungo termine”.

