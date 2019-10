Ottaiano (ex agente Insigne): “Storicamente, Lorenzo non è al massimo in questo periodo. I moduli non c’entrano”

Antonio Ottaiano, ex procuratore del capitano azzurro Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Quello dei napoletani è un amore in cui non si perdona niente. La faccenda non riguarda solo Insigne ma tutti i calciatori napoletani. Questo è un periodo dell’anno nel quale Lorenzo non è al massimo: lo racconta il suo storico. I moduli non credo c’entrino qualcosa. I sistemi di gioco Ancelotti sono dinamici e non ingabbiano le menti dei calciatori. Sui rinnovi in ballo? Non riesco ad immaginare professionisti di questo livello che possano farsi condizionare dai contratti in scadenza quando vanno in campo”.

