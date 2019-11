Boccia, pres. Confindunstria. “Fatti strumentalizzati per infangare Napoli città”

Il presidente della Confindustria Vincenzo Boccia ha preso le parti del Napoli città in merito ai furti collegati al mondo del tifo.

Per Vincenzo Boccia c’è stata una strumentalizzazione dei furti avvenuti ai calciatori del Napoli per infangare il nome della città. Ne ha parlato a Radio Goal, commentando proprio questa vicenda; poi prosegue dicendo la sua su De Laurentiis.

Di seguito le sue parole:

“Napoli è una grande città e come tutte le realtà simili ha anche delle criticità ma strumentalizzare dei casi per buttare fango sul capoluogo e sulla regione Campania non è ammissibile.

Per me De Laurentiis è un grande imprenditore, non lo dico da tifoso del azzurro ma da presidente di Confindustria e bisognerà sempre ringraziarlo per quello che ha fatto e sta facendo nel calcio

