Bocciatura anche per Hirving Lozano dai quotidiani

Hirving Lozano protagonista in negativo sulle pagelle dei quotidiani in edicola oggi; il messicano bocciato per la prestazione di ieri.

“El Chucky” non ha convinto i quotidiani nella partita di ieri sera. Hirving Lozano riceve la bocciatura dei quotidiani, dopo una prova non incisiva per tutto il tempo in cui è stato in campo; i quotidiani sono unanimi nel voto da dargli, 5.

Per la Gazzetta dello Sport fino ad ora si è visto poco del suo talento, così come per il Corriere. Per Il Mattino invece un 4,5 ed il quotidiano sottolinea l’intervento di Pisacane al 13′ su di lui; il quotidiano lo definisce “un tenero bambolotto”.

