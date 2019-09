I quotidiani difendono Ancelotti per la sconfitta: “Non è colpa sua”

Come di consueto arrivano le pagelle della partita ed i quotidiani sono d’accordo nel non dare la colpa ad Ancelotti per ieri sera.

Nonostante la beffa nei minuti finali, per i quotidiani Carlo Ancelotti non ha colpe. Nel dare i voti ai protagonisti della partita, nonostante la non-sufficienza al tecnico (si va dal 5 al 5,5) i quotidiani in edicola difendono il tecnico azzurro.

Per la Gazzetta dello Sport (5,5) ieri si sono persi punti pesanti e queste sono vecchie abitudini da eliminare; il Corriere dello Sport (5,5) commenta con: “otto cambi rispetto al Lecce, monologo di gioco, 30 tiri e 0 gol; il vecchio difetto torna, ma non è colpa sua“.

Il Mattino, infine, (5) la prende con un po’ di ironia nel suo commento: “una scimmietta dispettosa sulla sua spalla, che lo illude e poi lo beffa regalando doni a chi li merita di meno. Capitano notti così, non si può gettare la croce addosso a Carlo“.

