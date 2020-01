Boga, l’agente: “Napoli destinazione gradita, ma ci sono altri club e il Sassuolo non vuole cederlo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Boga, fratello ed agente di Jeremie Boga, del Sassuolo.

“Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli ultimamente. Il club neroverde ci aveva comunicato di non avere intenzione di vendere Jeremie in questa sessione di mercato, per cui, per ulteriori novità, ci sarà da aspettare l’estate. Giuntoli? Non lo sento da prima dell’inizio della finestra del mercato di gennaio, per il resto non posso aggiungere molto ma non escludo nessuna possibilità. Se i due club dovessero trovare un accordo, in quel caso vedremo il da farsi. Sulle tracce di mio fratello non c’è solo il Napoli, ma pure altri club spagnoli, inglesi ed anche italiani che hanno mostrato il loro interesse. Gattuso? Come calciatore mi è sempre piaciuto e, da allenatore, può trasferire la sua grinta ai suoi ragazzi. Penso possa intavolare un corso importante con il Napoli, è lì soltanto da poche settimane e a breve imprimerà la sua mano sulla squadra. Bisogna capire che tipo di giocatori chiederà per rafforzare il Napoli nella sua campagna acquisti”.

