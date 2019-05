Bologna-Napoli, biglietti in vendita per il settore ospiti: prezzi e modalità di vendita

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club rende noto che sono in vendita i biglietti per Bologna-Napoli, ultima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 20.30.

Come da determinazione da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, i residenti nella provincia di Napoli potranno acquistare unicamente i tagliandi della curva ospiti e solo se in possesso di Fidelity Card del Napoli e incedibilità dei titoli di ingresso.

I biglietti saranno in vendita fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara

La capienza del Settore Ospiti del Dall’Ara è di 2.500 posti. I

l costo del biglietto è di Euro 25,00 + diritti di prevendita. I

l circuito di vendita è Vivaticket (elenco rivenditori abilitati su http://bolognafc.vivaticket.it/ ).

I tagliandi ospiti non saranno in vendita il giorno della gara.

