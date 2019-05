Caos Milan: Leonardo forse lascia e il club potrebbe rinunciare all’Europa League

Non c’è pace in casa Milan. Dopo le vicissitudini che hanno portato ai diversi cambi di proprietà negli ultimi anni, il club rossonero non riesce ancora a trovare un assetto societario definitivo.

Infatti Leonardo, attuale direttore generale dell’area tecnico-sportiva, intende dimettersi per la mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte della società e per il suo potere operativo limitato dalla figura dell’amministratore delegato.

Il progetto del Milan potrebbe virare sui giovani e quindi potrebbe essere reso necessario il coinvolgimento di una figura uguale a quella di un direttore-talent scout come Luis Campos, d.s. del Lille, società controllata da Elliott proprietaria del club rossonero. che resta una valida ipotesi.

Ma i problemi del Milan riguardano anche l’aspetto economico e il fair-play finanziario che potrebbe portare all’esclusione per una stagione dei rossoneri dalle coppe europee.

Addirittura, secondo quanto riportato da Repubblica, se il Milan dovesse restare fuori dalla Champiosn e conquistare l’accesso all’Europa League, potrebbe anche trovare un accordo di massima con l’UEFA rinunciando alla partecipazione alla competizione europea.

Comments

comments