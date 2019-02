Bomba del CorSport: Allegri esonerato se non rimonta con l’Atletico!

Clamorosa indiscrezione rivelata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito di Massimiliano Allegri.

Il tecnico della Juventus potrebbe, clamorosamente, essere esonerato, nel caso in cui non riuscisse a rimontare il 2-0 subito dall’Atletico Madrid nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. La dirigenza bianconera, infatti, sarebbe parecchio delusa dalla sconfitta del Wanda Metropolitano e potrebbe decidere di dare il benservito al toscano in caso di prematura eliminazione dalla massima competizione continentale. Sullo sfondo, l’ombra di Zinedine Zidane, che in estate ha lasciato la panchina del Real Madrid.

