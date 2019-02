Di Francesco: “Sarri? storie senza senso. Testa solo al Frosinone”

Eusebio Di Francesco, mister della Roma, ha parlato in conferenza stampa pre-match.

“Sarri mio erede alla Roma perchè avrebbe incontrato Baldini? Ma non scherziamo, questo è un ambiente che destabilizza e riesce sempre a trovare qualcosa che non ha senso, come questa storia. Il mio referente è Monchi, tutto il resto sono chiacchiere. De Rossi titolare, Zaniolo potrebbe riposare. Perotti, Kluivert ed El Shaarawy si giocano una maglia. Under non convocato.

La partita più importante è la prossima, e la prossima è quella con il Frosinone. Abbiamo già dimostrato con il Bologna che prendendo la partita sottogamba si rischiano figuracce. L’approccio non si può sbagliare anche perché queste sono partite fondamentali.

Non sarà una gara facile anche se noi dobbiamo vincere. Loro sono una squadra con una identità e un modo di pensare, ma sarà una partita differente da quella con il Bologna, sia per il sistema di gioco che per caratteristiche dei giocatori. Dobbiamo approcciare la partita con una testa diversa”.

