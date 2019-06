Boniek esalta Zielinski: “Ha fatto una grande partita”

Il presidente della federazione polacca Boniek ha esaltato Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, in un’intervista per Przeglad Sportowy.

Piotr Zielinski riceve anche gli elogi da parte del presidente della federazione polacca Boniek. Infatti, in un’intervista per Przeglad Sportowy, il presidente ha tessuto le lodi del centrocampista polacco del Napoli. Di seguito le sue parole:

“Zielinski ha giocato una partita fenomenale, ma non è che ha imparato a giocare a calcio in tre giorni. Però io lo preferisco quando gioca in mezzo al campo, e non come una mezz’ala classica.“

Comments

comments