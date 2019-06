Luca Marelli, ex arbitro, critica aspramente l’AIA

L’ex arbitro Luca Marelli è molto critico nei confronti dell’AIA per essersi prestata alla propaganda del Governo sul Daspo.

L’AIA subisce una critica molto dura dall’ex arbitro Luca Marelli, sul fatto che si è prestata alla propaganda del Governo. In un tweet, infatti, l’AIA ha pubblicizzato una novità in tema DASPO che esiste da 30 anni, come sottolineato dall’ex arbitro.

Di seguito il post di critica:

Ieri ho pubblicato questo tweet, evidenziando che l'AIA ha pubblicizzato come novità ciò che esiste da 30 anni in tema di DASPO.

Il tweet è stato eliminato e rimpiazzato da altro tweet identico. Giudicate voi… pic.twitter.com/M3eMh5Omg1 — Luca Marelli (@LucaMarelli72) June 12, 2019

