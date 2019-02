Bonucci: “Da 3 anni il Napoli si avvicina sempre di più alla Juventus”

Leonardo Bonucci ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna di As. Di seguito alcuni passaggi.

“Alla Juve ci divertiamo, a me, Chiellini e Barzagli difendere ci piace. Siamo complementari e ognuno di noi riesce ad esaltare i punti di forza dell’altro. Buffon? Gigi è un autentico numero in campo, ma soprattutto un grande amico. Con lui sono cresciuto, è strano guardarsi le spalle e non vederlo, ma nella Juve siamo fortunati. Szczesny è uno dei portieri più forti in questo momento e Perin sta crescendo tanto. Dybala? Sinceramente lo vedo bene, più maturo. Non lo preoccupa più segnare o meno, lavora per la squadra e questo è importante. Sono momenti di crescita, lui è giovane: nella fase finale della stagione ci darà tantissimo.

Lo scudetto? Non è facile come sembra. Il livello del calcio italiano è cresciuto. Sarò sincero: c’è stato un momento in cui la Juventus era davvero troppo superiore alle altre. Giocavi contro Napoli, Inter e Milan e sentivi che avresti vinto senza problemi, ma ora non è così. Negli ultimi due, tre anni, specialmente gli azzurri si sono avvicinati molto e c’è stato anche da soffrire”.

