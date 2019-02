Bizzotto: “Play-off Scudetto? si potrebbero provare un anno ma non ci credo”

Stefano Bizzotto, giornalista di Rai Sport, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

“Play-off Scudetto? bisognerebbe provare almeno per un anno ma non credo sia la soluzione giusta, il calcio a mio avviso non è fatto per questo tipo di finale, la prova è vedere l’assenza di questa tipologia di assegnazione del titolo nei grandi campionati europei.

Ronaldo non segnerà forse i 40 gol che faceva in Spagna ma sicuramente ha dato quel quid in più ad una Juventus ancor più pimpante. Faccio complimenti di mercato al Genoa, dopo Piatek non era facile pescare uno come Sanabria, bravi i dirigenti rossoblu”.

