Borghi, Dazn: “Llorente ha avuto un impatto stratosferico”

Stefano Borghi, giornalista di Dazn, ha commentato la partita di ieri del Napoli e dell’impatto che ha avuto Llorente in queste partite.

Il giornalista di Dazn Stefano Borghi torna a parlare di Napoli dopo la partita di ieri vinta contro il Lecce e lo fa soffermandosi anche su Fernando Llorente. Per il giornalista lo spagnolo ha avuto un impatto stratosferico in azzurro; di seguito le sue parole:

“Ho visto un Napoli davvero promettente contro il Lecce. All’inizio sembrava un po’ ingolfato per i tanti cambi ed i tanti debutti stagionali, sbagliando diversi passaggi ma faceva anche molto caldo ed il Napoli veniva dalla Champions.

La grande squadra però viene fuori nella gestione, nonostante una squadra avversaria coraggiosa. Dopo il Liverpool, a Lecce ha superato l’esame ed ora ha Cagliari e Brescia in casa. La copertina è di Llorente, un impatto stratosferico. Parliamo di un giocatore completo, intelligente, con esperienza, sa bene il suo ruolo nella squadra. Un grande professionista, facendosi trovare pronto nonostante fosse stato fermo da svincolato.

La soluzione con Milik può essere riproposta in alcune gare come Lecce dove vai spesso sugli esterni. Ancelotti ora ha due gare interne da non sbagliare.“

Comments

comments