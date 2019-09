Marrucco: “Società matura, il Napoli può ancora crescere”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente e intermediario:

“Il Napoli mi è piaciuto molto, è diventato estremamente pragmatico. Forse manca un pizzico di attenzione, perché ci sono state troppe palle perse anche ieri. C’è poi qualche giocatore che è ancora indietro di condizione. Quando tutta la squadra crescerà, probabilmente può diventare un’arma micidiale.

Potenzialmente c’è un gruppo importantissimo, come organico credo che sia il migliore degli ultimi anni. Il Napoli deve essere più una squadra di basket che di calcio nella gestione delle rotazioni. Le prossime sono due partite molto insidiose. C’è una maturità differente della società rispetto agli scorsi anni: c’è uno scouting importante, dialoga con i grandi agenti internazionali e sa andare a caccia dei parametri zero. Per il campionato dico che è meglio una corsa a tre che una corsa a due: rimaniamo in scia”.

Comments

comments