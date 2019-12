Borghi: “Esordio horror per Gattuso”

Il giornalista Stefano Borghi ha parlato attraverso il suo canale Youtube, analizzando proprio l’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli:

“Debutto horror per Gattuso, la situazione è veramente difficile. Provando a sdrammatizzare, nei debutti di Gattuso i minuti di recupero andrebbero eliminati, visto che col Milan arrivò il gol di Brignoli, mentre ieri quello di Gervinho. Questo Napoli che in Champions conquista gli ottavi e va bene, in campionato ha numeri impresentabili e difficile da guardare. Sotto tutti i punti di vista i riscontri sono infelici, anche sul piano dei gol realizzati il Napoli ne aveva fatti 13 nelle prime quattro di campionato, nelle successive 12 ne ha segnati solo 12.

Milik mi sembra l’unico giocatore di movimento veramente in forma. In questa squadra si salvano sostanzialmente il polacco e Meret: il portiere salva a ripetizione ma, come accaduto ieri, nemmeno un grande Meret basta. La condizione psicologica è preoccupante. E’ un problema di testa, è una squadra spaesata quando va in difficoltà. Pesa qualsiasi cosa, anche quella più semplice”:

