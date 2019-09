Borriello a Kiss Kiss: “Aspettiamo il Napoli dal 17 luglio per la convenzione”

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto anche su Radio Kiss Kiss Napoli; questa volta ha ricordato della firma per la convenzione.

A Radio Kiss Kiss Napoli questa volta l’assessore Ciro Borriello ha voluto ricordare al Napoli che manca ancora la firma sulla convenzione per il San Paolo; convenzione approvata il 17 luglio.

Poi ha proseguito parlando anche dei lavori allo stadio, compresi quelli degli spogliatoi. Di seguito le sue parole:

“C’è stato un ritardo nei lavori sugli spogliatoi per la scelta delle vasche, il ritardo era concordato con il calcio Napoli che aveva scelto di giocare le prime due fuori casa. Se il Napoli avesse voluto giocare in casa una delle prime due non avremmo avuto dei problemi.

Questa è una polemica sterile, non ci interessa nemmeno chi ha fatto il comunicato. Non riesco a capire perché si sia arrivati a questo, la cosa più importante è che la settimana prossima verranno a firmare la Convenzione altrimenti andiamo in difficoltà per farli giocare.

Il 17 luglio si è approvata la convenzione, aspettiamo la firma del Calcio Napoli. Non so perché si arrivi sempre alla vigilia di una data importante innescando una polemica. Conserviamo sempre lo stesso livello di rapporto, chiediamo il rispetto delle norme al club come facciamo con i napoletani.

Li stiamo aspettando dal 17 luglio, ma non sono ancora arrivati. Il pericolo che la squadra non giochi a Fuorigrotta? No, può continuare a giocare al San Paolo; ci paga la percentuale sulla gara singola ed andiamo avanti.

I lavori allo stadio San Paolo sono fatti con i soldi pubblici, la società non ci ha rimesso un soldo. Per quanto riguarda la scritta ‘Napoli’ nei distinti, sarà formata da 170 sediolini. I tabelloni saranno funzionanti per la sfida con la Sampdoria.“

