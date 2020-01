Borriello torna sulla protesta dei tifosi: “Le sanzioni sono giuste”

L’assessore Ciro Borriello è tornato a parlare delle proteste dei tifosi dopo le parole del Questore Giuliano; di seguito le sue parole.

Ne ha parlato a Canale 21.

“Sanzioni solo per balaustre, stupefacenti e occupazioni vie di fuga? Non devo contraddire il questore di Napoli. Le sanzioni sono giuste se riguardano questo. Il tifo organizzato chiede altro probabilmente, ha capito l’importanza del momento del cambiamento.

Hanno capito che non si sale sui sediolini, si tifa in piedi ma non sui sediolini. Così come non è vietato lo sventolio di bandiere. Loro chiedono evidentemente un settore che ha ogni sigla del tifo, dovremmo lavorare su questi aspetti.

Capire se una parte del tifo può avere quei posti lì, 200 posti e quel contenitore lì, sempre controllato ovviamente. Le vie di fuga non vanno occupate, l’hanno capito. Chiedono settori per organizzarsi e poter tifare, coordinando il tifo.“

