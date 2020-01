CdM – Il Questore Giuliano: “Non ci sarà un tavolo con i tifosi”

Tra le pagine del Corriere del Mezzogiorno è possibile leggere il pensiero del Questore Alessandro Giuliano in merito alla protesta dei tifosi delle Curve del San Paolo.

Il Questore Giuliano, senza mezzi termini, ha ribadito che non ci sarà nessun tavolo per discutere della cosa. Di seguito le sue parole:

“Cerchiamo di intenderci, i contatti informali con le tifoserie, come con tutti, hanno sempre avuto luogo. Altra cosa è parlare di un tavolo. Mi sia consentito di dire che nessuna tensione può essere giustificata dall’applicazione di elementari norme di sicurezza che anzi tutti dovrebbero pretendere e sentire come proprie.”

Poi prosegue, parlando degli incontri contro Fiorentina e Juventus che si giocheranno al San Paolo:

“Come per le altre occasioni il nostro impegno perché tutti coloro che lo desiderano possano assistere in sicurezza a questi importanti incontri sarà massimo. Non risparmieremo alcuna energia.”

Infine, una chiusura dove ribadisce il rispetto verso il Comune e Borriello:

“Ho il massimo rispetto per ogni istituzione e, in particolare, per il Comune con il quale vi è un rapporto

eccellente. Non compete dunque a me dire con chi debba incontrarsi l’assessore Borriello che stimo e che saprà certamente effettuare le scelte più appropriate.”

per l’intervista completa si rimanda al Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi.

