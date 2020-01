Brescia-Milan, il primo tempo termina in parità

Con Brescia-Milan comincia ufficialmente la seconda giornata di questo girone di ritorno di Serie A; a fine primo tempo, c’è parità tra le due squadre.

Parità che non esclude il fatto che ci siano state alcune occasioni da gol importanti. Per il Milan il solito Ibrahimovic, che per due volte si è trovato molto vicino al gol; per quanto riguarda i padroni di casa è Torregrossa il giocatore ad essere andato vicino a trovare il vantaggio per la sua squadra.

Per trovare i tre punti, le due squadre, hanno ancora 45 minuti di tempo a disposizione.

Comments

comments