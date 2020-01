Brescia-Milan: Rebic decide ancora una volta la partita

Secondo tempo molto movimentato tra Brescia e Milan; i rossoneri riescono a trovare la vittoria grazie ad un gol di Rebic.

L’attaccante, arrivato in estate, sale a tre gol in due partite. In mezzo ci sono state occasioni da gol per il Brescia, che non è riuscito a trovare il gol del vantaggio. Da sottolineare un gol di Castillejo annullato.

Con quest’altra vittoria, la quarta consecutiva, il Milan si porta al sesto posto con 31 punti e scavalca il Cagliari che dovrà giocare contro l’Inter domenica.

