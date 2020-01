Bruscolotti: “Capisco Insigne, per un napoletano portare la fascia pesa di più”

L’ex calciatore e capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino ed ha parlato del momento di Insigne.

“Fischi e insulti li abbiamo subiti tutti, anche io e pure un altro grande napoletano come Juliano. Fa parte del gioco, quando ci sono stagioni come queste è chiaro che capita più spesso. Sta però innanzitutto al calciatore rispondere con le giuste prestazioni in campo. Capisco Insigne, per un napoletano portare la fascia pesa di più, ma se reagisce ed evita certi atteggiamenti con una grande riconquisterà i tifosi. Non possiamo negare alla gente il diritto di criticare e di mostrare il proprio disappunto.”

