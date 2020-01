Zenga: “Adoro Gattuso, ma Ancelotti non si discute. Juve favorita per il titolo”

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

L’ex allenatore, tra le altre, di Catania e Palermo si è soffermato sul campionato di Serie A in corso: “La Juve è ancora favorita per la vittoria finale, ma Conte è mostruoso e se gli prendono anche Vidal… Il Napoli? Sono un grande estimatore di Gattuso, ma come si fa a discutere Ancelotti? A Rino, comunque, manca un Lobotka”.

Il discorso, poi, si allarga anche alle inseguitrici della coppia di testa: “Inter-Roma è la vera fotografia del lavoro di Fonseca. La Lazio è devastante a centrocampo e con Caicedo ha una scheggia impazzita. Ibrahimovic? La trovo una mossa giusta: chi è bravo gioca, a 19 come a 38 anni. Ibra è la scossa”.

