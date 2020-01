Bucciantini: “A Napoli stanno arrivando giocatori in dei ruoli in cui ci sono scadenze”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bucciantini, opinionista SkySport.

“Mercato di gennaio? Può migliorare o peggiorare le squadre, ma non cambia questo campionato già delineato: 3 in vetta e 2 che lottano per il quarto posto. C’è poi un gruppo di squadre, Milan, Napoli, Cagliari e Torino, che lotteranno per il sesto e settimo posto. In coda ci sono quattro squadre abbondantemente distanziate, con molti problemi in attacco, che mi sembrano condannate alla lotta salvezza. Mercato Napoli? A Napoli stanno arrivando giocatori anche in ruoli in cui ci sono giocatori con scadenze di contratto. Penso a Politano: una persona che può sostituire Callejon, che porta un po’ di espolosività nell’idea d’attacco. Petagna ottimo acquisto, il classico che sa fare qualsiasi lavoro della punta e gioca molto per la squadra. La cosa fondamentale è finire questa stagione in Europa, non si può perdere questa dimensione. Eriksen? Dà una possibilità in più a Conte e dà sicurezza alla squadra, dà l’idea di aver fatto di più per vincere il campionato, ma per me la Juventus è comunque più forte”.

