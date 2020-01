De Giovanni: “Ci teniamo stretta la vittoria con la Juve”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore famosissimo e noto tifoso del Napoli.

“Per come si sono messe le cose, la vittoria sulla Juve può essere una delle poche soddisfazioni della stagione e quindi ce la teniamo stretta.

Gattuso è stato bravo a risolvere le problematiche lasciate dal suo predecessore. In primis, ha fatto un richiamo forte della preparazione e la brillantezza vista in campo dal Napoli contro Lazio e Juve non è un caso e poi, De Laurentiis ci sta mettendo il resto con un mercato importante”.

