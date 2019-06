Buffon, dopo un solo anno, dice addio al PSG

Gianluigi Buffon, dopo un solo anno al Paris Saint-Germain, dice addio al club francese scegliendo di non rinnovare il contratto.

Gianluigi Buffon è tornato ad essere un giocatore libero e senza contratto. Questo perché ha deciso di non rinnovare quello che aveva in essere con il PSG; il motivo, stando a quello che ha detto, è per “prepararsi a nuove sfide professionali ed a nuove esperienze umane.”

In particolare, il Corriere dello Sport si sofferma sulle condizioni nel rinnovo proposto dal PSG e respinto dal portiere. Tra le condizioni non c’era quella di avere il posto da titolare assicurato, anzi, doveva far spazio ad uno tra Areola e Trapp e diventare il secondo.

Ciò ha spinto il portiere ex Juventus a respingere l’offerta e a cercare nuove esperienze. Resta il fatto che il giocatore ed il club parigino si sono lasciati in buoni rapporti.

