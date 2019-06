CdS – Insigne e quel rinnovo che non è ancora arrivato

Il Corriere dello Sport si sofferma sul rinnovo non ancora arrivato per il contratto di Insigne; un segnale che potrebbe rendere il napoletano non incedibile.

Lorenzo Insigne potrebbe ancora essere il sacrificato di questa sessione di mercato del Napoli. Il Corriere dello Sport, nella voce di Antonio Giordano, si sofferma proprio sul napoletano e sul fatto che il rinnovo del contratto ancora non c’è stato.

Una situazione che lo porta ad essere visto come il sacrificato in caso di offerte congrue; tutto questo per far rimanere “incatenati a Castel Volturno” Koulibaly e Allan, due punti fermi per la prossima stagione.

