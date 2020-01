Buffon: “Sfida difficile quella contro il Napoli”

Gianluigi Buffon, tramite la sua app, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta ieri sera dalla Juventus e ha parlato della sfida col Napoli.

“Un’altra vittoria convincente. Un’altra semifinale conquistata. Siamo molto soddisfatti della prestazione di ieri contro la Roma, che ci permette di continuare questa striscia molto positiva. Il successo sui giallorossi, così come quello contro il Parma, ha ribadito ciò che avevo scritto una settimana fa: la squadra ha iniziato nel migliore dei modi il 2020 e non vuole lasciare nulla per strada. Neppure la Coppa Italia. Anzi, ci teniamo molto al trofeo nazionale. Questo gruppo lo ha dimostrato non solo in queste 2 partite, ma in generale negli ultimi anni quando è quasi sempre andato in fondo alla competizione. E fortunatamente ha spesso sollevato il trofeo. Ci godiamo questo traguardo qualche ora, giusto il tempo di iniziare a preparare la difficile sfida di domenica sera a Napoli. Poi attenderemo la settimana prossima per sapere chi sarà l’avversaria da affrontare in semifinale. Sapendo che, chiunque sia tra Torino e Milan, ci garantirà una doppia sfida affascinante, ma anche stimolante. Per noi e per i nostri tifosi, che anche ieri ci sono stati vicini creando un’atmosfera di festa allo Stadium”

