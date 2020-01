Napoli-Juve, gli azzurri non vincono in casa in Serie A dal 2015

Il Napoli di Gennaro Gattuso domenica riceverà, allo Stadio San Paolo, la visita della Juve dell’ex Maurizio Sarri.

L’ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro la Juve risale al 5 aprile 2017, ma in quel caso si trattava di una sfida di Coppa Italia, che comunque non servì a nulla perchè gli azzurri vennero eliminati. In panchina c’era Maurizio Sarri.

Per trovare l’ultima vittoria contro la Juve in Serie A bisogna tornare indietro fino al 2015, quando gli azzurri si imposero per 2-1 con due grandi reti di Insigne e Higuain. In panchina c’era Maurizio Sarri.

