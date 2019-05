Nicolas Burdisso, ex difensore di Inter e Roma, ora direttore sportivo del Boca Juniors, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport.

“Per Augustin Almendra abbiamo ricevuto diverse proposte. Sì, anche dal Napoli, che non ufficialmente ha migliorato un po’ quella che ci avevano formulato durante il mercato di gennaio. Ma i partenopei non sono i soli a volerlo: valuteremo la sua situazione al termine del Mundial Under 20 e poi decideremo”.

