Sarri-Juventus: bianconeri tentati e al tecnico non dispiacerebbe occupare il posto di Allegri

Dopo l’addio di Allegri, la Juventus si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo allenatore che possa dare continuità alle vittorie degli ultimi anni.

Secondo la Gazzetta dello Sport la società bianconera starebbe puntando soprattutto ad allenatori italiani. Tra questi uno dei preferiti è Simone Inzaghi con il quale ci sarebbe stato anche un incontro a Piacenza.

Salgono le quotazioni, invece, per Maurizio Sarri. Anche in caso di vittoria dell’Europa League la sua esperienza al Chelsea potrebbe già finire dopo la finale di Baku e la Juventus sarebbe molto tentata dal provare questo azzaro. A Sarri non dispiacerebbe prendere il posto di Allegri sulla panchina bianconera anche se il suo entourage al momento non è stato ancora contattato.

