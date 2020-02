Cagliari, Cragno: “Meret ha grandi qualità, lo dimostra ogni domenica”

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha rilasciato un’intervista ai colleghi dell’emittente satellitare Sky Sport, a pochi giorni dal match con il Napoli.

In tale occasione, Cragno ritroverà Alex Meret, suo collega ed ex compagno nella Nazionale under 21, per il quale ha speso parole d’elogio: “Sono uno di quelli che è qui a Cagliari da più tempo, nello spogliatoio mi fa piacere ridere e scherzare. Con Alex Meret abbiamo giocato insieme in Under 21 ed anche in uno stage in Nazionale maggiore, con Ventura. È un portiere dotato di grandi qualità, e direi proprio che lo sta dimostrando in ogni partita, settimana dopo settimana. I miei obiettivi? Spero di finire la stagione nel migliore dei modi e far parte del gruppo che andrà a giocarsi l’Europeo“.

