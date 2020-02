Mediaset, Lukaku titolare nell’Inter: ballottaggio Sensi-Eriksen

La redazione di Sport Mediaset ha provato ad ipotizzare l’undici titolare che Antonio Conte, tecnico dell’Inter, schiererà questa sera contro il Napoli.

In porta, vista l’assenza di Handanovic, ci sarà ancora Padelli, nonostante la brutta prestazione nel derby contro il Milan; in difesa Bastoni prenderà il posto di Godin, nel terzetto con De Vrij e Skriniar. Il vero ballottaggio riguarda il centrocampo: uno tra Sensi ed Eriksen andrà in panchina, mentre l’altro affiancherà Brozovic e Barella, con Moses e Young (o Biraghi) sulle corsie. In avanti tornerà sicuramente Lautaro Martinez, reduce da due turni di squalifica, con Lukaku che, con ogni probabilità, sarà ancora titolare.

