Cagliari, interdizione per tre persone che hanno rivolto offese razziste

Il Cagliari, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha interdetto tre persone per offese razziste nel corso degli ultimi mesi.

Le tre persone erano titolari di biglietti occasionali per le partite del Cagliari alla Sardegna Arena. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Cagliari Calcio comunica di avere emesso tre misure di interdizione rivolte ad altrettante persone; persone riconosciute e denunciate per aver rivolto a giocatori avversari parole discriminatorie e offensive di carattere razzista.

Un fatto successo durante le gare disputate alla Sardegna Arena nel corso degli ultimi mesi. L’individuazione dei soggetti coinvolti, titolari di biglietto occasionale nei settori Distinti e Tribuna, è stata possibile grazie all’azione coordinata di steward e del personale preposto alla sicurezza interna del club.

In ottemperanza al codice regolamentare in vigore, le sospensioni effettuate sono del gradimento perpetuo; sospensione che impedirà a chi si è macchiato di queste azioni deprecabili di entrare alla Sardegna Arena per sempre.

Il livello di attenzione e sensibilità atto ad impedire che nessuno possa compromettere i valori nei quali la Società e i suoi tifosi credono è e sarà sempre la priorità del Cagliari.“

