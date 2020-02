Inter, Sensi di nuovo infortunato: non ci sarà con la Lazio

Tegola in casa Inter con protagonista, ancora una volta in questa stagione, Stefano Sensi; il centrocampista non ci sarà con la Lazio.

A riportare la notizia è il portale Ansa, che riferisce anche l’entità dell’infortunio di Sensi; si tratta di infrazione allo scafoide del piede sinistro dopo una botta rimediata nella sfida contro il Napoli in Coppa Italia.

Il giocatore si è sottoposto all’accertamento nella giornata di oggi; non ci sarà domenica contro la Lazio e la sua condizione sarà rivalutata la settimana prossima.

Comments

comments