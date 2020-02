Cagliari-Napoli 0-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli ha affrontato in trasferta il Cagliari. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7 – Prima non prenderle per mettere fieno in cascina e risalire la classifica. Approccio positivo e squadra corta e compatta, concentrata, che ha provato a colpire stando però attenta a non scoprirsi. Progetto tattico riuscito anche se in alcuni momenti è mancata la lucidità necessaria per concretizzare una superiorità territoriale e un possesso palla alquanto sterili. Ma il Napoli in questa stagione al momento di meglio non può fare e Gattuso questo lo ha capito.

OSPINA: 6,5 – Si fa trovare attento e pronto sui tiri dalla distanza dei sardi, palleggiatore aggiunto nei disimpegni diffesivi al cardiopalma.

DI LORENZO: 6,5 – Tiene bene la sua zona in fase difensiva e non fa mancare il suo sostegno alla manovra, tiene bene anche fisicamente.

MANOLAS: 6,5 – Simeone e Joao Pedro sono avversari scomodi ma lui con l’aiuto di Maksimovic li doma e li neutralizza

MAKSIMOVIC: 6,5 – Come detto per Manolas neutralizza Simeone e Joao pedro e senza strafare pensa al concreto senza sbagliare nulla.

HYSAJ: 6 – Lotta e spinge ma sbaglia troppi palloni in appoggio, ma la prestazione è senz’altro positiva.

FABIÀN: 6,5 – Tanta qualità nel giro palla poco convinto nelle conclusioni, potrebbe fare di più ed essere più determinante.

DEMME: 7 – Chiude le linee di passaggio dei cagliaritani, intercetta e recupera palloni mette ordine nel giro palla ed è continuo riferimento per i compagni.

ZIELINSKI: 6,5 – Si fa notare per alcune conclusioni da fuori area, l’unico a provarci, gara fatta di tanta corsa.

CALLEJON: 6 – Impacciato in zona gol corre tanto anche in fase di ripiego, ma è ancora lontano dal vero Callejon anche se la prestazione è sufficiente.

MERTENS: 7,5 – Partita fatta di scarificio: ripiega, pressa a tutto campo, fa salire la squadra, svolge mansioni di regista avanzato e segna un gran gol con la giocata del campione che serviva a risolvere una partita piatta come quella di oggi.

ELMAS: 6 – Alterna cose buone ad altre meno buone, ma è un moto perpetuo. La giovane età lo tradisce in certi eccessi palla.

INSIGNE: (dal 61’ al posto di Demme) 6 – Entra subito in partita giocando con qualità tanti palloni.

POLITANO: (dal 67’ al posto di Callejon): 6 – Prezioso nel tenere palla nel finale per far rifiatare la squadra e far passare secondi preziosi.

MARIO RUI: (dall′81′ al posto di Hysaj) S.V. – Entra in partita concentrato e pimpante spingendo molto sulla fascia.

ARBITRO DOVERI (di Roma1): 6,5 – Arbitra con serenità e attenzione senza sbagliare nulla, l’unica pecca è aver concesso troppi falli e troppe proteste a Cigarini.

